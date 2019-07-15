شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الأهلى: المقاولون مفتاح الفوز على الزمالك.. ولا أهتم بأنباء رحيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد علاء مدافع الأهلى أن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين داخل معسكر الإعداد المقام حالياً فى مدينة اليكانتي الإسبانية، مؤكدا إن المعسكرات الطويلة تساهم في زيادة الانسجام ورفع الروح المعنوية للاعبين قبل المواجهتين الحاسمتين أمام المقاولون العرب والزمالك على لقب بطولة الدورى.

وأوضح مدافع الأهلى فى تصريحات لموقع الأهلى الرسمى أن الفريق حقق استفادة كبيرة من المواجهات الودية التي خاضها أمام فرق سوكر سمارت الإسباني ونيو بورت كاونتي الإنجليزي بعدما قام الجهاز الفني بتجربة العديد من الخطط الفنية، من أجل الوصول إلى أفضل مستوى قبل العودة لاستئناف بطولة الدوري، وهي تأتي في ظل ظروف صعبة بسبب فترة التوقف الطويلة وحالة ترقب من الجميع لحسم اللقب.

وأكد أحمد علاء أنه استفاد من المعسكر على الصعيد الشخصي بعد أن شارك في ودية سوكر سمارت وكان قريبا من التسجيل، وقدم أداء قويا أمام نيو بورت كاونتي، موضحاً أن الاهلي يفكر في مباراتي المقاولون والزمالك في ختام بطولة الدوري بشكل مستقل، مشيرا إلى أن مباراة المقاولون العرب لها أهمية كبيرة وتمثل خطوة مهمة للغاية لأنها ربما تكونً مباراة الحسم ويتوج بعدها الفريق بالدرع، لذلك يستعد لها الجهاز الفني بالشكل المناسب لأنها ستكون أيضا مفتاح الفوز أمام الزمالك .

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واشار علاء إلى أن بطولة الدوري لها مكانة خاصة عند الجماهير وهو ما يمثل أكبر حافز للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم من أجل التتويج بها، مشددا علي أن جميع اللاعبين لديهم إصرار كبير على الظهور بشكل قوي لتحقيق هذا الهدف، مضيفاً أن المنافسة في خط دفاع الفريق صعبة في ظل وجود العديد من اللاعبين الكبار وهو سعيد بهذه المنافسة لأنها ترفع من المستوى وتصب في مصلحة الفريق لافتا إلى علاقة الود والاحترام التي تجمعه بزملائه في خط الدفاع رغم المنافسة القوية مشير إلى أن الأجواء داخل الاهلي مميزة وهناك مساندة مستمرة لمن يشارك في المباريات لتحقيق أهداف كل مرحلة.

وتحدث علاء عن الأخبار التي انتشرت في الفترة الأخيرة وأكد تلقيه بعض العروض للرحيل عن الفريق، مؤكدا إن هذا الأمر أصبح معتادا بشكل كبير مع معظم اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسي وأنه بصفة شخصية لا يشغل نفسه بأي من هذه الأمور ويجتهد قدر استطاعته من أجل تقديم أفضل ما لديه انتظارًا للحصول على الفرصة خاصة أن الفريق يَصْب كامل تركيزه في الوقت الحالي على الفوز ببطولة الدوري التي تمثل التحدي الأبرز هذا الموسم بعد أن تأخر الفريق في الترتيب في الأسابيع الأولى قبل أن يعود إلي مكانه الطبيعي فى الأسابيع الأخيرة للمسابقة ويعتلي القمة.

وأشار اللاعب إلى إنه يحلم بالتتويج بلقب الدوري مع الفريق وكذلك دوري أبطال أفريقيا وتمني أن ينجح اللاعبون في الظهور بشكل مميز خلال الموسم المقبل ويتوج الأهلي بكل البطولات من أجل كتابة تاريخ كبير وتحقيق طموحات وتطلعات جماهير النادي.