شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يتلقى عرضا من الاتحاد السكندرى لضمه من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك وقائد الفريق، عرضا من نادي الاتحاد السكندرى للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك ضمن بحث زعيم الثغر عن دعم الجبهة اليمنى فى الموسم القادم.

وينتهي عقد حازم إمام مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل، ويدرس الظهير الأيمن للفريق عرض زعيم الثغر خلال الفترة الحالية فى ظل اقتراب رحيله عن الزمالك فى الموسم الجديد كما ينتظر حازم إمام عروضا من بعض الدوريات العربية في الفترة المقبلة لاختيار أنسبها والمفاضلة بينها وبين زعيم الثغر.

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ويبحث الزمالك عن دعم الجبهة اليمنى فى الموسم المقبل ودخل كريم فؤاد الظهير الأيمن لفريق النجوم والمنتخب الأولمبى دائرة اهتمامات الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما تم عرض اللاعب على مسئولى القلعة البيضاء من قبل أحد الوكلاء.

وشارك الصاعد كريم فؤاد هذا الموسم مع الفريق الأول للنجوم فى أكثر من مباراة ما أدى إلى انضمامه إلى المنتخب الأولمبى الذى يقوده شوقى غريب ما أدى إلى اهتمام مسئولى القلعة البيضاء بشأن ضمه فى حالة موافقة خالد جلال المدير الفنى للفريق حول إتمام الصفقة حيث تم ترك كل الصلاحيات لجلال بشأن تحديد صفقات الموسم الجديد.