شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رقص واحتفال منتخب السلة بعد التتويج بالبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبو منتخب لكرة السلة للناشئين تحت 16 سنة بتحقيق لقب البطولة الأفريقية والتتويج بكأس البطولة، بعد التغلب على منتخب مالى فى نهائى المنافسات والتى أقيمت بالرأس الأخضر.

ونشرت صفحة الاتحاد فيديو لاحتفال اللاعبين ورقصهم داخل الصالة، ورفع كل منهم كأس البطولة مع الهتاف: "كأس أفريقيا أهوه.. كأس أفريقيا أهوه".

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وفاز منتخب ناشئى السلة على مالى فى نهائى البطولة الأفريقية بنتيجة 66/59 ومن قبلها التغلب فى كل المباريات التى خاضها أمام كل من أنجولا ونيجيريا والجزائر وغينيا ومالى فى النهائى ليتوج باللقب للمرة الرابعة فى تاريخه وضمن المنتخب التأهل إلى كأس العالم للشباب تحت 17 سنة و الذى يقام 2020 ببلغاريا.

وتضم قائمة المنتخب المشارك فى البطولة كلا من: "محمود وليد وأسر جودة ومؤمن طارق خيرى وأحمد ياسر وعمر سعد وبلال عبد المطلب وكريم وليد وعلى أحمد وعبد الله ناصر ومحمد على".