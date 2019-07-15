شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الزمالك لم يطلب حكاما أجانب لمباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة أن نادى الزمالك لم يرسل خطاباً للجبلاية لطلب تعيين حكام أجانب لمباراته المقبلة فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة، والمقرر إقامتها يوم 21 يوليو الجارى.

وقال المصدر، إن الأقرب هو تعيين حكام مصريين دوليين للقاء، حيث لم يطلب الزمالك حكاما أجانب للمباراة المرتقبة حتى تلك اللحظة الجارية.

يذكر أن الزمالك يتبقى له 3 مباريات فى الدورى، أولها الجونة الأحد المقبل، ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى المباريات الثلاث للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.