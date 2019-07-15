شكرا لقرائتكم خبر عن عماد السيد يوافق على الانضمام للاتحاد انتظارا لرحيله عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب عماد السيد، حارس مرمى الزمالك، من الانتقال لصفوف الاتحاد السكندرى فى الموسم المقبل لتدعيم حراسة مرمى زعيم الثغر بعد المفاوضات التى شهدتها الفترة الأخيرة بين الحارس ومسئولى زعيم الثغر.

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ويأتى فتح عماد السيد باب المفاوضات مع الاتحاد السكندرى لضمه من نادى الزمالك فى الموسم المقبل، خاصة مع اقتراب النادى الأبيض من ضم محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى وتفكير النادى فى ضم حارس آخر خلال الفترة القادمة لتدعيم ذلك المركز.

ويعد عماد السيد الحارس الثانى بالفريق الأبيض بعد محمود جنش وسيكون هو الحارس الأساسى فى المباريات المقبلة بالدورى، فى ظل إصابة جنش بقطع فى وتر أكيلس سيؤدى إلى غيابه لمدة 6 أشهر بعد الإصابة التى لحقت به فى معسكر المنتخب الوطنى بأمم أفريقيا 2019 ما أدى إلى إجرائه جراحة فى ألمانيا، ينتظر عماد السيد موقفه النهائى حاليا بالزمالك عقب الثلاث مباريات المتبقية للفريق الأبيض بالدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلي لحسم انتقاله بعد ذلك لزعيم الثغر.