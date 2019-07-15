شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج اليوم الخامس والعشرين من بطولة أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت أمس، الأحد، مواجهات فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا 209 التى تقام بمصر وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

والتقى الجزائر مع نيجيريا، وتونس مع السنغال، وحصل محاربو الصحراء وأسود التيرانجا على بطاقة التأهل إلى نهائى البطولة، ويتنافس الثنائى على حصد اللقب الأفريقى ورفع الكأس الأفريقية فى استاد القاهرة الجمعة المقبل.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة فى تاريخ البطولة، وتقام مبارياتها على 6 ملاعب هى استاد القاهرة، الدفاع الجوى، السويس، السلام، الإسكندرية، والإسماعيلية.

وودع المنتخب الوطنى المنافسات بعد الهزيمة من جنوب أفريقيا فى منافسات دور الـ16 بهدف دون رد، رغم تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات بالفوز على كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

Advertisements

الجزائر ونيجيريا 2/1

تأهل منتخب الجزائر إلى نهائى البطولة الأفريقية بعد الفوز على نيجيريا بهدفين مقابل هدف، ليصعد لنهائى البطولة للمرة الثالثة فى تاريخه، حيث وصل للنهائى عام 1980 ولكنه خسر أمام نيجريا، وحصد اللقب الأفريقى مرة واحدة فى تاريخه عام 1990

أحرز أهداف الجزائر أمس كل من وليام تروست ايكونج لاعب نيجريا بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 40 من عمر اللقاء، وسجل رياض محرز الهدف الثانى للجزائر فى الدقيقة 94 والأخيرة من المباراة، وجاء هدف نيجريا عن طريق اوديون ايجالو بالدقيقة 72.

تونس و السنغال 1/0

تغلب منتخب السنغال على نظيره التونسى بهدف نظيف فى الشوط الإضافى الأول، الذى تم اللجوء اليه بعد تعادل الفريقين سلبيا فى المباراة، وجاء الهدف فى الدقيقة 101 عن طريق ديلان برون مدافع تونس بالخطأ فى مرماه.