شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى سلاح السيف يتأهلان لدور الـ64 التمهيدى ببطولة العالم فى المجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل ثنائى سلاح السيف سارة تامر "نونو" وناردين إيهاب إلى دور الـ64 التمهيدى ببطولة العالم المقامة فى المجر لجميع الأسلحة وتستمر حتى يوم 20 يوليو الجارى، وذلك بعد الفوز على بطلة تايلاند بنتيجة 15 / 9 فى دور الـ 128، بينما فازرت ناردين إيهاب على لاعبة صربيا بنتيجة 15 / 11.

وتشارك مصر فى هذه البطولة باللاعبين شيرويت جابر وسلوى جابر وسارة نونو ومحمد عامر ومدحت معتز ومهاب سامر وزياد السيسي وأحمد السيد ومحمد السيد ومحمود محسن وأحمد الصغير ويارا الشرقاوي ونهى هانى ومريم الزهيرى ونورا محمد و علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ومحمد عصام.

وكان محمد عامر لاعب المنتخب الوطنى لسلاح السيف توج بذهبية بطولة أفريقيا التى أقيمت الشهر الماضى فى مالى بينما حقق مهاب سامر برونزية المنافسة على صعيد الرجال بينما حصلت نهى هانى على فضية منافسات الشيش على صعيد السيدات، بينما حصلت يارا الشرقاوى على البرونزية.