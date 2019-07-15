شاهد أحدث إطلالات زيدان من أبنائه فى حمام السباحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد زيدان، نجم منتخب مصر وبريمن وماينز وبوروسيا دورتموند الألمانيين السابق، صورة تجمعه بأبنائه الثلاثة فى حمام السباحة عبر صفحته الشخصية على إنستجرام . ويستغل محمد زيدان، الذى غاب عن المشهد الكروى فى مصر منذ الفوز بأمم أفريقيا 2010 مع الفراعنة، أوقات الفراغ لقضائها مع أسرته. Advertisements وبدأ زيزو مشواره الكروى مع النادى المصرى البورسعيدى موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز 05 وهامبورج وبوروسيا دورتموند. وعلى الصعيد الدولى حصد محمد زيدان لقب كأس الأمم الأفريقية مرتين مع منتخب مصر فى 2008 و2010.

محمد زيدان

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