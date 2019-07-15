الجزائر والسنغال يكرران رقما للمرة الثامنة في تاريخ كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

تحدد رسميًا طرفي النهائي في مسابقة كأس الأمم الأفريقية بعدما تأهل المنتخب السنغالي على حساب نظيره التونسي، والمنتخب الجزائري بتخطيه عقبة المنتخب النيجيري.

طرفا النهائي سبق وأن تواجها في مرحلة دور المجموعات حيث تواجد المنتخب الجزائري والسنغالي في المجموعة الثالثة وانتهت المباراة بفوز "محاربي الصحراء" بهدف دون رد جاء عن طريق يوسف البلايلي.

هذه الواقعة ليست الأولى على مستوى البطولة الأفريقية، حيث سبق وأن تقابل طرفي النهائي من مجموعة واحدة سبع مرات سابقة، وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- 1968

تواجد منتخب الكونغو الديموقراطية في المجموعة الثانية مع منتخبات غانا، والسنغال والكونغو.

غانا استطاعت أن تتفوق في دور المجموعات على منتخب الكونغو الديموقراطية إلا أن الأخير رد في المباراة النهائية بالفوز بهدف دون رد.

- 1982

خلال هذه النسخة تواجد المنتخب الغاني في المجموعة الأولى مع منتخبات ليبيا والكاميرون وتونس.

مباراة دور المجموعات جمعت المنتخب الليبي مع نظيره الغاني وانتهى اللقاء بنتيجة التعادل الإيجابي (2-2).

وفي المباراة النهائية، عاد المنتخب الغاني ليواجه نظيره الليبي ليفوز منتخب "بلاك ستارز" باللقب بعد اللجوء للركلات الترجيحية حيث انتهى اللقاء في وقته الأصلي بنتيجة (1-1).

- 1988

خلال هذه النسخة تغلب المنتخب الكاميروني على منافسه النيجيري في المباراة النهائية بعد الفوز بهدف دون رد.

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مباراة دور المجموعات انتهت بين المنتخب الكاميروني والنيجيري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب.

- 1990

في النسخة التالية، واجه المنتخب الجزائري منافسه النيجيري في المباراة النهائية، ليتغلب "المحاربين" على "النسور" بهدف دون رد.

المنتخب الجزائري استطاع أن يحقق فوزًا كاسحًا في بداية مشواره بالبطولة كان على حساب المنتخب النيجيري بخمسة أهداف مقابل هدف.

- 2006

استطاع المنتخب المصري خلال هذه النسخة والتي أقيمت على أرضه وبين جماهيره أن يتوج باللقب القاري بعد الفوز على المنتخب الإيفواري (4-2) بركلات الترجيح عقب نهاية اللقاء في وقته الأصلي والإضافي بدون أهداف.

المنتخب المصري نجح في دور المجموعات أن يحقق فوزًا عريضًا على منتخب "الأفيال" بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

- 2008

عاد المنتخب المصري ليكرر نفس السيناريو في النسخة التالية والتي أقيمت في غانا عندما تفوق على المنتخب الكاميروني في المباراة النهائية بهدف دون رد.

المنتخب المصري سبق وأن تفوق خلال هذه النسخة على منتخب الكاميرون بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

- 2013

المنتخب النيجيري واجه منتخب بوركينا فاسو في المباراة النهائية ليتوج باللقب بعد الفوز بهدف دون رد.

وتقابل الطرفان في دور المجموعات إلا أن هذا اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.