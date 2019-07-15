محكمة التحكيم الرياضية تعلن موعد حسم أزمة نهائي دوري أبطال افريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أصدرت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" بياناً رسمياً، تُعلن فيه موعد اتخاذ القرار النهائي بشأن أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 بين الوداد المغربي والترجي التونسي.
وكان الترجي حقق لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد الفوز على الوداد بهدف نظيف، بعدما رفض الأخير استكمال المباراة.
ورفض الوداد، استكمال إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي، بعد اعتراض لاعبي الوداد على تعطل تقنية الفيديو، وهو ما حرمهم من التأكد من صحة هدف أحرزه وليد الكرتي في الشوط الثاني.
ولم يتم احتساب هدف الكرتي بداعي التسلل، وتوقفت المباراة لأكثر من ساعة ورفض فريق الوداد العودة للملعب لعدم تفعيل تقنية الفار وأعلن الحكم، فوز الترجي وتتويجه بطلًا للمسابقة القارية.
وقالت "كاس" في بيانها الذي صدر صباح اليوم الاثنين، أنها حددت يوم 31 يوليو الجاري، موعداً لإصدار القرار النهائي بشأن شكوى نادي الوداد على احتساب الترجي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا.
الجدير بالذكر أن المكتب التنفيذي لـ"كاف" قرر إعادة مباراة إياب نهائي دوري الأبطال بين الترجي والوداد في ملعب محايد خارج تونس، لم يتم الكشف عن هويته بعد.
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