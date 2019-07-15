محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
ابدى يوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر والترجي الرياضي التونسي عن استعداده للاحتراف في الدوري المصري.
ويشارك بلايلي مع منتخب الجزائر في كأس الأمم الأفريقية، والذي تأهل للمباراة النهائية بعد تجاوز نيجيريا بنتيجة 2-1 في دور نصف نهائي البطولة التي تقام في مصر.
ورد بلايلي في تصريحات صحفية على سؤال حول احترافه فى الدوري المصري "إن شاء الله ".
ويعد بلايلي أحد أبرز لاعبي الترجي الرياضي التونسي، وتوج مع الفريق بلقبي دوري أبطال أفريقيا 2018 على حساب الأهلي، و2019 أمام الوداد المغربي.
وحرص بلايلي على تقديم الشكر للجماهير المصرية التي تواجدت بصحبة الجماهير الجزائرية لمؤازرة منتخب بلاده في مباراة نيجيريا، وشدد على أنهم يريدون اسعاد الشعب الجزائري.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم منتخب الجزائر يفتح الباب أمام الانتقال للدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.