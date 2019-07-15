الصحف الجزائرية تتغني بـ”الخضر” و”سحر” محرز

تغنت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الاثنين بما وصفته بــ”الإنجاز البطولي” للمنتخب الجزائري الذي تأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المقامة حالياً بمصر، إثر فوز مثير على نظيره النيجيري 2-1 في الدور قبل النهائي.

وأشادت الصحف بشكل كبير باللاعب رياض محرز نجم مانشستر سيتي الانجليزي، والذي سجل الهدف الحاسم للمنتخب الجزائري في الثواني الأخيرة للمباراة، وتصدرت صورته واجهة أغلب الصحف.

ونشرت صحيفة كومبيتيسيون عنواناً بالإنجليزية: “سحر محرز”، كما نقلت تصريحاً للاعب قال فيه إنه كان يعلم أين سيضع الكرة، في إشارة إلى طريقة تسجيله للهدف الثاني والذي جاء من ضربة حرة.

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ووصفت صحيفة لوسوار دالجيري لاعب مانشستر سيتي بـ”الفرعوني”، بينما اعتبرت صحيفة الوطن ما تحقق بطولياً، وذكرت صحيفة البلاد: “يفعلها الأبطال”، متحدثة عن ليلة بيضاء عاشتها الجزائر بعد الفوز على نيجيريا.

وكتبت الشروق عنواناً عريضاً: “مبروك”، كما أكدت صحيفة الخبر أن “الشعب يريد كأس أفريقيا”، وكتبت صحيفة ليبرتي: “الخضر في النهائي بعد 29 عاماً”.

وتوقعت صحيفة المجاهد الحكومية تتويج منتخب بلادها باللقب القاري.