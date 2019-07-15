مارسيلو يحسم أمره مع ريال مدريد

أكد اللاعب البرازيلي مارسيلو، الذي يخوض موسمه الرابع عشر في صفوف نادي ريال مدريد، أن هدف الفريق هذا العام هو العودة لحصد جميع البطولات ولهذا يستعد اللاعبون بطموح كبير المعسكر التحضيري للفريق في مونتريال (كندا).
وقال اللاعب لقناة ريال مدريد: “نواجه الموسم الجديد بطموح كبير من أجل الفوز بكل شيء.. لدينا الرغبة في التدريب القوي لخوض الموسم بأكمله بشكل جيد.. نتدرب بصورة قاسية في الفترة التحضيرية لإسعاد الجماهير وهدفنا هو الفوز بجميع البطولات، ونعلم أن الموسم لم يبدأ بعد ولكننا نعمل بكل جهد للبدء بشكل جيد”.
وأوضح القائد الثاني لـ”الميرينغي”، الذي خاض معه 486 مباراة وحقق 20 بطولة، أنه “يحقق حلمه وهو الانتماء أفضل نادي في العالم”.
وصرح مارسيلو: “هذا هو الموسم الـ14 لي بالفريق، ولا زلت أمتلك نفس الطموح الذي أمتلكته فور وصولي.. لم يتغير شيئاً قط”.
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