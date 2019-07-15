غريزمان يعتذر لجماهير برشلونة على طريقته الخاصة

أكد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، خلال تقديمه رسمياً كلاعب جديد في صفوف برشلونة، أنه إذا توجب عليه الاعتذار لجماهير البرسا عن الفيلم الوثائقي الذي أكد خلاله العام الماضي استمراره مع نادي أتلتيكو مدريد، فسيقوم به، ولكن داخل أرضية الملعب.

وخلال ظهوره الأول كلاعب للفريق الكاتالوني، بدأ اللاعب حديثه بتوجيه الشكر لـ”الروخيبلانكوس”، وأوضح أنه في العام الماضي كان قرر الاستمرار في مدريد لأسباب أسرية، ولكنه تراجع عن القرار بسبب ليونيل ميسي الذي وصفه بأنه “ليبرون جيمس كرة القدم”.

وظهر غريزمان الذي سيرتدي القميص رقم “17” مع الفريق، لأن الرقم “7” يرتديه اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو، في قاعة “1899” برفقة كل من رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، والسكرتير الفني إريك أبيدال.

وبعدما أعلن اللاعب في العام الماضي استمراره مع الأتلتي ورفضه لعرض برشلونة، انضم غريزمان للبرسا بعقد يمتد حتى عام 2024.

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وقال اللاعب: “لدي أسرة وابنة في المدرسة وزوجتي رأت أنها تشعر بالراحة في مدريد، ولذا لم أكن مستعداً لاتخاذ خطوة الرحيل عن الفريق”.

وأوضح غريزمان أنه “يتوقع غضب كل من ميسي ولويس سواريز منه بسبب رفضه التوقيع للفريق العام الماضي، وذلك بعدما صرحا علانية رغبتهما في اللعب بجواره في الفريق”.

وعلّق غريزمان قائلاً وسط ضحكات الحضور: “من المحتمل أن يكونوا غاضبين، ولكن بصناعة أهداف لهم يمكننا تعديل الأمور”.

وقال المهاجم الفرنسي عن ميسي إنه “سيكون أسطورة لنجلي وأحفادي في المستقبل”.