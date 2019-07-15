مدرب الأهلي يخفف الحمل البدني على اللاعبين

قرر الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق تخفيف الحمل البدني للاعبين اليوم الاثنين وفقا للبرنامج البدني الذي وضعه اليخاندرو مخطط الأحمال .
واكتفى لاسارتي بخوض الفريق لمباراة أوكام الودية التي تقام في السادسة والنصف مساء اليوم ضمن برنامج الإعداد بالمعسكر الذي يقام في إسبانيا.
وكان الفريق قد خاض تدريباته على فترتين خلال المعسكر، بالإضافة إلى المواجهات الودية متدرجة المستوى؛ من أجل الوصول باللاعبين الى الجاهزية البدنية والفنية قبل العودة واستكمال مباريات الدوري بمواجهتي المقاولون العرب ثم الزمالك.
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