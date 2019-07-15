اخبار الرياضه

لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي قبل ودية أوكام اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مهمة للاعبين في الخامسة مساء اليوم قبل التوجه لخوض مباراة أوكام الإسباني الودية.

ومن المقرر أن يقوم لاسارتي خلال المحاضرة بشرح العديد من الجوانب الفنية قبل المباراة الثالثة للفريق خلال معسكره الخارجي الذي أقيم بمدينة

اليكانتي الإسبانية، وخاض خلاله لقاءات ودية أمام فرق سوكر سمارت الإسباني ونيو بورت كاونتي الإنجليزي.

ويستعد الأهلي لاستئناف مبارياته المتبقية في بطولة الدوري بمواجهة فريقي المقاولون العرب والزمالك خلال الأيام المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي قبل ودية أوكام اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا