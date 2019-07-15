لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي قبل ودية أوكام اليوم

يعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مهمة للاعبين في الخامسة مساء اليوم قبل التوجه لخوض مباراة أوكام الإسباني الودية.

ومن المقرر أن يقوم لاسارتي خلال المحاضرة بشرح العديد من الجوانب الفنية قبل المباراة الثالثة للفريق خلال معسكره الخارجي الذي أقيم بمدينة

اليكانتي الإسبانية، وخاض خلاله لقاءات ودية أمام فرق سوكر سمارت الإسباني ونيو بورت كاونتي الإنجليزي.

ويستعد الأهلي لاستئناف مبارياته المتبقية في بطولة الدوري بمواجهة فريقي المقاولون العرب والزمالك خلال الأيام المقبلة.