الأهلي يواجه أوكام الإسباني وديًا اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية مهمة، اليوم الاثنين، أمام نظيره فريق أوكام الإسباني في ثالث اللقاءات الودية بمعسكر الإعداد الخارجي المقام في مدينة اليكانتي الإسبانية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساءً على ملعب لافينكا بعد أن كان مقررا إقامتها على ملعب بيناتار أرينا قبل أن يتم نقلها إلى الملعب القريب من فندق الإقامة.

يذكر أن الأهلي لعب مباراتين وديتين، الأولى مع سوكر سمارت الإسباني وفاز فيها بتسعة أهداف دون مقابل ، ثم تعادل في المباراة الثانية مع نيو بورت كاونتي الإنجليزي بهدف لكل منهما، وذلك ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مباريات بطولة الدوري.