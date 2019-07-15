شاهد.. مصريون يردون على هشتاج الجزائريين بفخر العرب الحقيقي

تصدر هشتاج " فخر العرب الحقيقي"، الأكثر رواجًا علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب أحرز لاعب منتخب الجزائر رياض محرز، هدف قاتل لمنتخب بلاده في الثواني الأخيرة، أمام نظيره النيجيري، في المباراة التي جمعت بينهم أمس الأحد، علي ملعب القاهرة الدولي.

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وتفعال المصريين، مع الهشتاج ليحسمه المنافسة الشرسة، لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح، والذي حسم اللقب طيلة السنوات الماضية، وتفوقه علي محرز.

وقال مصطفي حلمي، إن:" مهما حصل يظل أبن النيل أبن

بلادي الجميل محمد صلاح هو، بنحب وبنحترم رياض محرز وكل ما هو عربي ، بغض النظر عن نتائج منتخبنا فى كان 2019 يظل محمد صلاح هو فخر_العرب_الحقيقي".

بينما أضاف الإكسلانس،:" مع كامل أحترامي وأعترافي أن الجزائر هي الأحق بالبطولة, بس إللي بيحصل دلوقتي هو المعنى الحقيقي لمقولة أحنا بنفضل ورا الناجح لحد ما يفشل, بتحملوا محمد صلاح أكتر من طاقتة وفاتورة مش بتاعته وفشل

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اتحاد وفريق بالكامل, رياض نجم لكن صلاح عالمي".

وأوضح نبيل أشرف، أن" ماهو لو إللى عمل التريند ده مصريين تبقى كارثة والله عشان نبقى ناكرين للجميل ومعندناش لا أصل ولا نيلة عشان ننسى إللى عملة الراجل دة قبل كدة، ونلومة على أنة بيلعب مع ٩ خشبات، ونلومة على اتحاد كورة سماسرة، وحرامية محمد صلاح سيظل فخر العرب".

وأشار علي موسي، إلي أن:" بالمناسبة وأنت بتهدم MoSalah أفتكر أنك بتهدم فكرة شغف ونجاح ذاتي بعيد عن أحباطات وبيروقراطية وفساد ومحسوبية اللامنظومة، وأنت بتقارنه بمحرز ورفاقه أفتكر أن الجزائر بتخطط وبتفرز أجيال للمستقبل، صلاح منح شباب كتير الأمل أنهم ممكن في لحظة يخرجوا عن نص الفشل".