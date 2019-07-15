ميار شريف في المركز الثاني بتصنيف لاعبات العرب عالميًا

شهد تصنيف اللاعبات العربيات للتنس، تقدم المصرية ميار شريف 75 مركزًا للأمام، ووصولها للترتيب الثاني على اللاعبات العرب. وصلت ميار شريف للمركز 425 في التصنيف العالمي للاعبات كرة التنس، بذلك يعد أفضل تصنيف لها في مسيرتها الاحترافية. جاءت في المركز الأول التونسية أنس جابر في حيث احتلت المركز 58 فيما احتلت المصرية ساندرا سمير المركز الرابع في التصنيف بعد أن تراجعت إلى المركز 513.

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