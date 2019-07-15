تعرف على الشرط الوحيد لتعيين لجنة مؤقتة في اتحاد الكرة

كشف مصدر في اتحاد الكرة، عن الشرط الوحيد لتعيين لجنة مؤقتة تدير شئون الجبلايةبعد استقالة مجلس إدارة الاتحاد.
وقال المصدر إن الشرط الوحيد يتمثل في طلب اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي ذلك، موضحا أن اللجنة في هذه الحالة سيكون دورها استشاريا فقط.
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