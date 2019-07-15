كشف مصدر في اتحاد الكرة، عن الشرط الوحيد لتعيين لجنة مؤقتة تدير شئون الجبلاية بعد استقالة مجلس إدارة الاتحاد. بعد استقالة مجلس إدارة الاتحاد. وقال المصدر إن الشرط الوحيد يتمثل في طلب اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي ذلك، موضحا أن اللجنة في هذه الحالة سيكون دورها استشاريا فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الشرط الوحيد لتعيين لجنة مؤقتة في اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.