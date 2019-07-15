جيرمين شريف وساندرا سمير وصيفتا بطولتي فرنسا وإسبانيا

وصلت المصريتان جيرمين شريف وساندرا سمير لنهائي بطولتي فرنسا وإسبانيا لكرة التنس، حيث لعبت جيرمن المباراة النهائية مع اللاعبة الكرواتية بيترا ما رسينكو ولكنها لم تستطع إحراز اللقب وخسرت المباراة النهائية لتحل وصيفة في بطولة (Open Stade Français) التي أقيمت في فرنسا. النهائية لتحل وصيفة في بطولة (Open Stade Français) التي أقيمت في فرنسا. كما خسرت اللاعبة ساندرا سمير نهائي بطولة (W25 Getxo) المقامة في إسبانيا بعد خسارتها المباراة النهائية مع اللاعبة اليونانية ديسبينا باباميتشيل بمجموعتين للاشيء كانت تفاصيلها 6-2 / 6-4 ومع أن اللاعبتين خسرت كل منهما اللقب ولكنهما يقدمان مستو جيد هذا العام ونتمنى لهما تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية هذا الموسم. إسبانيا بعد خسارتها المباراة النهائية مع اللاعبة اليونانية ديسبينا باباميتشيل بمجموعتين للاشيء كانت تفاصيلها 6-2 / 6-4 ومع أن اللاعبتين خسرت كل منهما اللقب ولكنهما يقدمان مستو جيد هذا العام ونتمنى لهما تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية هذا الموسم.

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