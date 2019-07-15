شاهد.. مراسم تتويج المنتخب الوطني بالبطولة الأفريقية لناشئي السلة

توج المنتخب الوطني لناشئي السلة أمس الأحد، بالبطولة الأفريقية بقيادة رفيق يوسف المدير الفني لمصر، بعد الفوز على نظيره مالي بنتيجة 66 /57 في المباراة النهائية من البطولة التي تستضيفها الرأس الأخضر.

واستطاع منتخب مصر تحت 16 سنة تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز على منتخبات نيجيريا وأنجولا والرأس الأخضر.

وتأهل منتخب مصر لدور ربع النهائي ليواجه رواندا ويتأهل على حسابها لنصف النهائي وحقق منتخب مصر الفوز على غينيا وتأهل للنهائي ليواجه مالي ويخطف منها لقب أفريقيا.

وتعتبر البطولة الأفريقية هي الثانية لمنتخب مصر تحت 16 سنة بعدما حقق البطولة العربية الشهر الماضي والتي شارك فيها كلا من البحرين - العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز على منتخبات نيجيريا وأنجولا والرأس الأخضر.وتأهل منتخب مصر لدور ربع النهائي ليواجه رواندا ويتأهل على حسابها لنصف النهائي وحقق منتخب مصر الفوز على غينيا وتأهل للنهائي ليواجه مالي ويخطف منها لقب أفريقيا.وتعتبر البطولة الأفريقية هي الثانية لمنتخب مصر تحت 16 سنة بعدما حقق البطولة العربية الشهر الماضي والتي شارك فيها كلا من البحرين - السعودية - الجزائر - تونس - لبنان بالإضافة إلى مصر التي استضافت البطولة على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر. ">http://

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