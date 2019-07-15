رياضة | بارتي تواصل صدارة سيدات التنس.. وبطلة ويمبلدون تتقدم 3 مراكز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بارتي تواصل صدارة سيدات التنس.. وبطلة ويمبلدون تتقدم 3 مراكز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حافظت الأسترالية أشليه بارتي على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الإثنين، رغم خروجها من الدور الرابع ببطولة ويمبلدون، بينما صعدت الرومانية سيمونا هاليب المتوجة باللقب، من المركز السابع إلى الرابع.

وتحتل بارتي، الفائزة بلقب فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، المركز الأول برصيد 6605 نقاط، وتليها اليابانية نعومي أوساكا برصيد 6257 نقطة، والتشيكية كارولينا بليسكوفا برصيد 6055 نقطة.

وبعد أن تغلبت على النجمة الأمريكية سيرينا وليامز في نهائي ويمبلدون السبت الماضي لتحرز اللقب للمرة الأولى، قفزت هاليب من المركز السابع إلى الرابع في التصنيف العالمي.

وصعدت وليامز من المركز العاشر إلى التاسع، رغم أنها أخفقت في إحراز اللقب رقم 24 لها في بطولات غراند سلام الأربع الكبرى، بينما تراجعت الألمانية أنجليك كيربر، الفائزة بويمبلدون في العام الماضي، من المركز الخامس إلى المركز الثالث عشر، بعد أن ودعت البطولة من الدور الثاني.

وفيما يلي ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى:

الأسترالية أشليه بارتي في المركز الأول برصيد 6605 نقاط

اليابانية نعومي أوساكا في المركز الثاني برصيد 6257 نقطة

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التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز الثالث برصيد 6055 نقطة

الرومانية سيمونا هاليب في المركز الرابع برصيد 5933 نقطة

الهولندية كيكي بيرتنز في المركز الخامس برصيد 5130 نقطة

التشيكية بيترا كفيتوفا في المركز السادس برصيد 4785 نقطة

الأوكرانية إلينا سفيتولينا في المركز السابع برصيد 4638 نقطة

الأمريكية سلون ستيفنز في المركز الثامن برصيد 3802 نقطة

الأمريكية سيرينا وليامز في المركز التاسع برصيد 3411 نقطة

البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز العاشر برصيد 3365 نقطة