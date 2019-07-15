رياضة | الأهلي يدخل معركة الهلال والاتحاد على ضم كمارا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يدخل معركة الهلال والاتحاد على ضم كمارا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتنافس العديد من أندية الدوري السعودي على ضم هارون كمارا؛ لاعب القادسية السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الهلال قدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع كمارا، ورغم أن المفاوضات بدأت بشكل إيجابي إلا أن اتحاد جدة كان له رأيًا آخر.

وذكرت الصحيفة أن عرض مسؤولي القلعة الزرقاء وصل إلى 15 مليون ريال، تسدد على دفعتين، الدفعة الأولى قيمتها 7.5 مليون عند التوقيع وتؤجل الثانية إلى يناير المقبل، على أن يتقاضى صاحب الـ21 عامًا مليوني ريال.

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أما عرض العميد فقيمته 15 مليون أيضًا تسدد على دفعتين، لكنه رفع الراتب السنوي للاعب إلى مليونين ونصف.

أضافت الصحيفة أن الاتحاد يحاول إقناع اللاعب من خلال صديق مقرب له، في الوقت الذي تسير به المفاوضات بين الهلال والقادسية عن طريق عضو شرف مؤثر.

كما أوضحت الصحيفة أن الأهلي هو الآخر تواصل مع مسؤولي القادسية، لمعرفة طلباتهم للظفر بخدمات المهاجم الشاب.

يذكر أن صاحب الـ21 عامًا شارك الموسم المنقضي في 31 مباراة مع القادسية، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.