رياضة | نجم نابولي يقترب من الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم نابولي يقترب من الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية عالمية، عن وصول عرض من قبل إحدى أندية الدوري السعودي إلى لاعب نادي نابولي ومنتخب بلجيكا "دريس ميرتينز" وذلك بهدف ضم اللاعب وانتقاله إلى الدوري السعودي قبل نهاية سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.
وأوضحت صحيفة “كوريري” الإيطالية، بأن ممثلي اللاعب الدولي البلجيكي قد تلقوا بالفعل عرض جاد من قبل أحد أندية الدوري السعودي، ولكنها لم يكشفوا بعد عن إسم النادي الذي يرغب في ضم دريس ميرتينز.
وذكرت الصحيفة، بأن نادي نابولي والذي يملك عقد اللاعب لم يرد بالموافقة أو الرفض على العرض السعودي، ولازالوا حتى الآن في طور دراسة العرض، خاصة لكونه العرض "مغري"، بحسب ما ذكرته الصحيفة الإيطالية.
ويذكر بأن دريس ميرتينز البالغ من العمر "32 عام" قد أنضم لصفوف نادي نابولي في صيف عام 2014 قادماً من صفوف بي إس في إيندهوفن الهولندي، وذلك مقابل 14 مليون يورو، ونجح خلالها الخمس مواسم التي قضاها في نادي الجنوب الإيطالي بأن يصبح واحد من أعمدة الفريق.