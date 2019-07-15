رياضة | نجم نابولي يقترب من الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم نابولي يقترب من الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن وصول عرض من قبل إحدى أندية الدوري السعودي إلى لاعب نادي نابولي ومنتخب بلجيكا "دريس ميرتينز" وذلك بهدف ضم اللاعب وانتقاله إلى الدوري السعودي قبل نهاية سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت صحيفة “كوريري” الإيطالية، بأن ممثلي اللاعب الدولي البلجيكي قد تلقوا بالفعل عرض جاد من قبل أحد أندية الدوري السعودي، ولكنها لم يكشفوا بعد عن إسم النادي الذي يرغب في ضم دريس ميرتينز.