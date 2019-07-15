رياضة | ميدو يمنح نجم أوغندا راحة سلبية من تدريبات المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يمنح نجم أوغندا راحة سلبية من تدريبات المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو المدير الفني، منح الأوغندي خالد أوتشو راحة سلبية، بعد الانتهاء من إجراءات ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاءت الراحة بطلب من اللاعب المنضم حديثا، لرغبتته فث العودة إلى بلاده أوغندا من أجل الحصول على قسط جيد من الراحة بعد مشاركته مع أوغندا خلال منافسات بطولة الأمم الإفريقية.