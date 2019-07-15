رياضة | الهلال يقترب من حسم "الصفقة الكبرى" بعد انسحاب النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يقترب من حسم "الصفقة الكبرى" بعد انسحاب النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، بأن نادي الهلال قد أصبح هو الأقرب والأوفر حظًا للفوز بصفقة اللاعب "هارون كمارا" لاعب ومهاجم نادي القادسية، وذلك عقب ظهور أنباء وتأكيدات عن انسحاب المنافس الأقوى للهلال في هذه الصفقة، وهو نادي النصر.

وفي هذا الصدد، قال الناقد الرياضي محمد الدويش، بأن نادي النصر قد انسحب من الصفقة بشكل نهائي، لتكون هذه الصفقة هي هدية من نادي النصر إلى الهلال، الذي يعد الآن هو النادي الأقرب لضم "كمارا" خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الدويش في تدوينة قصيرة له عبر موقع تويتر منذ قليل، حول تفاصيل هذه الصفقة قائلًا: "النصر فضل التعاقد مع عبدالفتاح آدم، مهاجم التعاون، وبالتالي انسحب نهائيًا من صفقة كمارا، لأن الاثنين من المواليد"، ومعروض بأن اللوائح الجديدة في الكرة السعودية تسمح بقيد لاعب وحيد فقط.

وبحسب ما تشير إليه التقارير الصحفية، فإن صفقة إنتقال "كمارا" إلى الهلال قد يتم الإعلان عنها في الساعات القليلة المقبلة.