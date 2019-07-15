رياضة | موعد ودية الأهلي أمام أوكام الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد ودية الأهلي أمام أوكام الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يخوض مباراة ودية اليوم الاثنين أمام نظيره فريق أوكام الإسباني في ثالث اللقاءات الودية بمعسكر الإعداد الخارجي المقام في مدينة اليكانتي الإسبانية.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساءً على ملعب لافينكا بعد أن كان مقررا إقامتها على ملعب بيناتار أرينا قبل أن يتم نقلها إلى الملعب القريب من فندق الإقامة.



يذكر أن الأهلي لعب مبارتين وديتين، الأولى مع سوكر سمارت الإسباني وفاز فيها بتسعة أهداف دون مقابل ، ثم تعادل في المباراة الثانية مع نيو بورت كاونتي الإنجليزي بهدف لكل منهما ، و ذلك ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مباريات بطولة الدوري.