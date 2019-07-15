رياضة | الزمالك يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولي نادي الزمالك، في مفاوضات جادة للتعاقد مع رجب بكار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى مسؤولي بيراميدز برئاسة حسام البدري، فاكسا من الإدارة البيضاء، لتحديد الشروط المناسبة لرحيل اللاعب، والحصول على الاستغناء الخاص به بداية الموسم.