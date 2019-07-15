رياضة | لاسارتي: أصعب مباراة لي كانت أمام صن داونز.. وسعيد جدا بإستمراري مع الأهلي للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي: أصعب مباراة لي كانت أمام صن داونز.. وسعيد جدا بإستمراري مع الأهلي للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن معسكر الإعداد الخارجي في اسبانيا يعد معسكرا إيجابيا للغاية ويحقق أهدافه بشكل كبير، خاصة أن المرحلة الحالية صعبة لحسم المنافسة على لقب الدوري.

وقال إن الجهاز الفني سيعمل على تقليل الحمل البدني بعد وصول اللاعبين إلى المستوى المطلوب خلال الأيام الماضية؛ تحضيرا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام منافسات المسابقة.

اللاعبون الدوليون

وأشار لاسارتي إلى أن اللاعبين الدوليين يمتلكون خبرات كبيرة، ويتحلون بالشخصية القوية القادرة على الفصل بين المواقف المختلفة، مؤكدا ثقته الكبيرة في قدرتهم على تجاوز مرحلة اخفاق المنتخب في كأس الأمم الإفريقية واستعادة كامل تركيزهم استعدادا لتحديات المرحلة المقبلة المهمة ومساعدة الفريق على تحقيق الأهداف التي يسعى اليها وعلى رأسها التتويج ببطولة الدوري.

هدفنا التتويج باللقب

وتحدث لاسارتي عن مواجهتي الأهلي المقبلتين امام المقاولون والزمالك في ختام بطولة الدوري مشددا على صعوبتهما، في ظل الظروف الحالية وفترة التوقف الطويلة وخوض فترة اعداد لتكملة الموسم وليس للاستعداد للموسم الجديد، وقال إن مواجهة المقاولون العرب يتم الإعداد لها حاليا، ومن بعدها يأتي التركيز في لقاء الزمالك.

وأشار أن لكل مباراة حساباتها الفنية الخاصة، خاصة أن الفريق لديه هدف واحد هو الفوز والتتويج باللقب، و يتم تجهيز اللاعبين حاليا من كافة النواحي الفنية والبدنية لتحقيق هذا الهدف .

وأكد المدير الفني للأهلي أن الفوز باللقب في هذا الموسم الاستثنائي يعد أمر رائعا ، وسوف يمنح الجميع ثقة أكبر بالنفس ويدفع الفريق للأمام، خاصة أن الفريق كان متأخرا بفارق 17 نقطة كاملة عن المتصدر في بداية المسابقة، لكن تغيرت الأمور الآن وأصبح الأهلي على القمة بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني، وهذا الأمر تطلب الكثير من الجهد والعطاء من جانب الجميع للوصول لهذه المرحلة.

أصعب المواقف

وكشف لاسارتي عن أصعب المواقف التي تعرض لها خلال مشواره مع الأهلي، وقال إنها كانت في مباراتي صن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا، وبيراميدز في الدوري، مشيرا إلى أن الفريق استفاد من هذه المواقف بشكل كبير وتعلم منها الكثير ونجح في علاج العديد من النقاط من أجل تحقيق الأهداف التي يسعى لها.

موهبة صبحي

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وانتقل المدرب الأورجواياني للحديث عن رمضان صبحي معبرا عن سعادته الكبيرة باستمراره مع الفريق خلال الموسم الجديد ، خاصة أنه من أصحاب الموهبة المميزة، مضيفا إنه دائما يسمع عن مقارنة البعض للاعب مع أسماء كبيرة في كرة القدم مثل ماردونا، لكنه في النهاية لاعب شاب صاحب إمكانيات مميزة للغاية وأمامه الكثير ليقدمه وهو يثق في قدرة اللاعب فى الوصول الى أفضل مستوى خلال الموسم الجديد مع بذل الكثير من الجهد والعمل .

صالح جمعة

وتحدث لاسارتي عن صالح جمعة لاعب خط وسط الفريق مؤكدا أنه لاعب مميز للغاية، لكنه مر بفترة غير موفقة مع تولي الجهاز الفني الحالي مسئولياته، قبل أن يجتهد ويطور من نفسه و يعمل في صمت شديد حتى وصل الى مستوى مميز من الناحية البدنية ، ونفس الأمر الذي تحدثت عنه بخصوص رمضان صبحي يحدث مع صالح، لأنه يملك مقومات كبيرة ولديه الكثير ليقدمه مع الفريق في المرحلة المقبلة .

جريزمان وللاعبين الشباب

وتطرق المدير الفني للأهلي للتعليق على مجموعة اللاعبين الشباب مؤكدا أن أي جهاز فني لديه عدة أهداف ؛ منها ما يتعلق بالنوحي الفنية وعلى رأسها الفوز بالبطولات والوصول إلى الأرقام التي يرغب في تحقيقها، وهناك أهداف أخرى في مقدمتها التخطيط لمستقبل النادي من خلال العناصر الشابة .

ولفت إلي أن نادي برشلونة الإسباني قام منذ ساعات بتقديم لاعبه الفرنسي الجديد انطوان جريزمان، وإنه سعيد للغاية بأنه أشرف على تدريب هذا اللاعب في بداية مسيرته، ويتمنى أن يتكرر نفس الأمر مع الأهلي ويترك للنادي قاعدة عريضة من اللاعبين الشباب الجدد ليكونوا أفضل تدعيم لمستقبل النادي.

وأضاف أن الجهاز الفني يسعى للوصول بالفريق إلى أفضل مستوى من اللياقة البدنية والفنية وتقديم افضل عروض، ومواجهة التحديات المقبلة، وخاصة منافسات دوري ابطال إفريقيا التي تختلف تماما عن المنافسات المحلية.

وقال: نحن نعمل على تجهيز اللاعبين للظهور بالشكل المطلوب في كل المواجهات، وأتوقع أن يكون الفريق في أفضل حالاته خلال الموسم المقبل.

دعم مجلس الإدارة

وأشاد لاسارتي بالدعم الكبير الذي يقدمه مجلس إدارة الأهلي للفريق والجهاز الفني، وافضل ترجمة لهذا الدعم هو المعسكر الحالي وتوفير طائرة خاصة لنقل، بالإضافة إلى تهيئة المناخ المناسب لحصد البطولات، وهو ما يساعد على تحفيز اللاعبين وحثهم على بذل أقصى ما لديهم خلال التدريبات والمباريات لإثبات جدارتهم بتمثيل النادي.

وشدد على أن تركيز الجميع منصب في الوقت الراهن على مواجهتي المقاولون العرب والزمالك، من أجل الفوز بالدوي وتحقيق تطلعات الجماهير مشير إلى إنه يتمنى أن يقود الفريق للفوز بالبطولات المحلية هذا الموسم ودوري أبطال إفريقيا لإسعاد الجماهير، وأن يترك للأهلي قاعدة كبيرة من اللاعبين الشباب.