رياضة | لاسارتي يعقد محاضرة مهمة مع اللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يعقد محاضرة مهمة مع اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مهمة للاعبين في الخامسة مساء اليوم قبل التوجه لخوض مباراة أوكام الإسباني الودية.

ومن المقرر أن يقوم لاسارتي خلال المحاضرة بشرح العديد من الجوانب الفنية قبل المباراة الثالثة للفريق خلال معسكره الخارجي الذي أقيم بمدينة اليكانتي الإسبانية، وخاض خلاله لقاءات ودية أمام فرق سوكر سمارت الإسباني ونيو بورت كاونتي الإنجليزي.

ويستعد الاهلي لاستئناف مبارياته المتبقية في بطولة الدوري بمواجهة فريقي المقاولون العرب والزمالك خلال الأيام المقبلة.

Advertisements

وقرر لاسارتي تخفيف الحمل البدني للاعبين اليوم الاثنين وفقا للبرنامج البدني الذي وضعه اليخاندرو مخطط الأحمال .

واكتفى لاسارتي بخوض الفريق لمباراة أوكام الودية التي تقام في السادسة والنصف مساء اليوم ضمن برنامج الإعداد بالمعسكر الذي يقام في إسبانيا.

وكان الفريق قد خاض تدريباته على فترتين خلال المعسكر ،ب الإضافة إلى المواجهات الودية متدرجة المستوى؛ من أجل الوصول باللاعبين الى الجاهزية البدنية والفنية قبل العودة واستكمال مباريات الدوري بمواجهتي المقاولون العرب ثم الزمالك.