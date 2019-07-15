رياضة | نيمار ينتظم في تدريبات باريس جيرمان بعد الإنقطاع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار ينتظم في تدريبات باريس جيرمان بعد الإنقطاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد لاعب باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا النجم البرازيلي صباح اليوم الاثنين إلى المعسكر التدريبي لفريقه بعد انقطاعه عن التدريب لمدة اسبوع .

وقد غاب صاحب ال27 عام عن المعسكر الاستعدادي للموسم الجديد مع فريقه باريس سان جيرمان الاسبوع الماضي بحجة ارتباطه بحدث يخص الشركة الراعية، بعد أن عاد اليوم.

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ارتبط اسم نيمار بالرحيل عن نادي العاصمة الباريسية خلال الميكاتو الصيفي الحالي، والعودة إلى فريقه السابف برشلونة بعد الخلافات التي نشبت بينه وبين رئيس النادي بقول الاخير: "لم يجبرك أحد على الانضمام إلينا" بعد ان صرح نيمار برغبته في الرحيل عن باريس .

ما زاد الأمور تعقيدًا التصريح الذي أدلى به نيمار حول اللحظة التي لن ينساها في مسيرته الكروية حيث اختار البرازيلي ريمونتادا برشلونة (فريقه السابق) أمام باريس في دور الـ16 لمنافسات دوري أبطال أوروبا نسخة 2016/2017 عندما تأخر الفريق الكتالوني برباعية نظيفة في مباراة الذهاب ونجح في العودة والفوز في لقاء الإياب بنتيجة 6-1.

كما يذكر أن البرازيليي انضم إلى النادي الباريسي موسم 2017/2018 قادمًا من برشلونة، بعدما دفعت إدارة النادي باريس جيرمان222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.