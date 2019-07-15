رياضة | السن وراء رفض الزمالك عودة محمد عبد الشافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السن وراء رفض الزمالك عودة محمد عبد الشافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسئولو نادي الزمالك عودة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة السعودي خلال الموسم المقبل بعد عرض بعض الوسطاء اللاعب عليهم.

وجاء قرار إدارة الزمالك بسبب كبر سن محمد عبد الشافي وتراجع مستواه بشكل كبير وهو ما كان السبب الرئيسي وراء رحيله عن أهلي جدة السعودي مع نهاية الموسم المنصرم.

ويضع مسئولو الزمالك أولوية لديهم عن لاعبين صغار السن في مركز الجبهة اليسرى لتحقيق مكسب مادي من ورائهم في المواسم المقبلة وبيعه سواء للخليج أو أوروبا.

وكان الزمالك قد طلب عبد الشافي أكثر من مرة للعودة إلى الفريق في آخر موسمين لكن الأمر قوبل بالرفض من جانبه وفضل البقاء في الدوري السعودي بسبب ظروف التعليم لأبنائه وصعوبة نقلهم إلى مصر.