تأهل الجزائر يثير الاشتباكات في فرنسا

تأهل منتخب الجزائر إلى المباراة النهائية من كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر، عقب فوزه على نيجيريا، بنتيجة (2-1)، أمس الأحد، في الدور نصف النهائي، ليصطدم بالسنغال في نهائي البطولة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن تأهل الجزائر إلى الدور النهائي من المسابقة، أدى إلى وقوع مشاجرات في عدة مدن مختلفة في فرنسا، عقب نهاية مباراة الأمس، بين الجماهير الجزائرية ومن يحتفلون بالعيد الوطني الفرنسي (يوم الباستيل).

وأضافت أن وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت عن احتجاز 282 شخصًا في البلاد على خلفية أعمال الشغب والمشاجرات التي حدثت في وقت متأخر من ليلة أمس.

ولفتت إلى أن الآلاف من الجماهير خرجت إلى الشوارع للاحتفال بتأهل الجزائر لنهائي أفريقيا، مشيرا إلى أنهم اختلطوا بمن حضروا للاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي، حتى تدهور الوضع، واستخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع.

وختمت بأن أعمال شغب عديدة حدثت في ليون ومارسيليا، حيث أحرقت العديد من السيارات والحافلات.