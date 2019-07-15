برشلونة يعلن جاهزية نجميه للموسم الجديد

أعلن برشلونة الإسباني، جاهزية ثنائي الفريق، الذي عانى من إصابات متفرقة في نهاية الموسم المنصرم.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الحارس الألماني أندريه تير شتيجن والجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، تلقيا التصريح الطبي وباتا جاهزين لبدء الموسم الجديد برفقة بقية زملائهما في الفريق.

وغاب ديمبلي عن مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي خسره برشلونة أمام فالنسيا، فيما لم يتمكن تير شتيجن من اللعب أمام إيبار بالجولة الأخيرة من الليجا وكذلك نهائي الكأس.

وختمت الصحيفة بأن كل من شتيجن وديمبلي، تخطيا الفحوصات الطبية دون أية مشاكل، فيما أعلن النادي أنهما متاحان بالفعل للمشاركة في التدريبات.