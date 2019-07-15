شكرا لقرائتكم الجماهير الجزائرية أبدت تفاؤلها بتجاوز عقبة نيجيريا وبلوغ النهائي الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدت الجماهير الجزائرية تفاؤلها بتجاوز مهمة نيجيريا الصعبة في نصف نهائي كأس إفريقيا، ووصول منتخبها إلى ثالث نهائي في تاريخه. وكان المنتخب الجزائري قد تجاوز نيجيريا في الوقت القاتل بعدما سجل رياض محرز هدفا عند الدقيقة 95 من اللقاء قاد به محاربي الصحراء إلى النهائي الذي سيقام يوم الجمعة.

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