شكرا لقرائتكم الصحف الكرواتية تلقب جمال باجندوح بـ"ملك إنستغرام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تفاجأ مشجعو نادي فارازدين الكوراتي والصاعد للدرجة الأولى حديثا بعدد متابعي لاعبهم الجديد جمال باجندوح على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يفوق عدد سكان المدينة التي يسكنها 47 ألف شخص بـ17 ضعفاً.

وكان اتحاد جدة قد وقع مخالصة مع جمال باجندوح في وقت سابق قبل أن يعلن النادي الكرواتي يوم السبت توقيعه معه عبر نشر مقطع مرئي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

صفحة جمال باجندوح على إنستغرام

وركز الكروات على حساب باجندوح على إنستغرام كونه نشر صورة في الأسبوع الماضي وهو بجانب زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا الحالي، وأندية الفيصلي والهلال، السابق، وما أثار انتباههم خاصة وأن الصورة نشرت في وقت سبق إعلان فارازدين انضمام لاعب الوسط.

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وعبرت المواقع الكرواتية رأيها حول الصفقة الجديدة من نوعها، تحديدا من ناحية الشهرة إذ كتب موقع "24 ساتا" بأن باجندوح خطف لقب "ملك إنسغرام" من الإيراني صديق محمدي الذي يلعب لدينامو زغرب الكرواتي.

ضوئية من الموقع الكرواتي

وأضاف بأن باجندوح يملك متابعين على صفحته الخاصة في إنستغرام يفوقون عدد سكان المدينة الصغيرة والي تقع شمال كرواتيا، فبحسب الموقع نفسه فإن سكان المدينة عددهم 47 ألف شخص فيما يملك باجندوح 729 ألفا أي أكثر بـ17 مرة.

لقب باجندوح بملك إنستغرام

وسيكون باجندوح أكثر لاعب يملك متابعين على إنستغرام في الدوري الكرواتي، متفوقا على صديق محرمي، 556 ألف، والأوغندي فاروق ميا، لاعب غوريكا، والذي يملك 195 ألف متابع، كما كشف الموقع بأن نجوم الدوري الكرواتي مثل الإسباني داني أولمو والسويسري ماريو غافرانوفيتش والكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش يملكون متابعين أقل بكثير من باجندوح، فالأول ورغم فوزه ببطولة كأس أوروبا تحت 21 عاما عنده 57 ألف متابع، والثاني 15 ألفا، فيما يملك الحارس 119 ألفاً. وسيكون لاعب وسط اتحاد جدة السابق زميلاً لداريو يرتيتشو الذي سبق له اللعب في أندية الفيصلي والتعاون وهجر السعودية حتى 2015.