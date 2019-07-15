شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مواجهات شباب اليد فى مونديال أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس لبدء منافسات بطولة كاس العالم المقرر إنطلاقها غدا بأسبانيا ، ضمن منافسات المجموعة الثانية .

و يبدأ منتخب مصر مشوار البطولة فى العاشرة صباح غدا الثلاثاء أمام أستراليا ، قبل أن يقابل نيجيريا بعد غدا الأربعاء فى الخامسة مساء ، على أن يحصل على راحة سلبية من المباريات الخميس، ثم يلتقى السويد الجمعة الثانية عشر ظهرا و بعدها كوريا الجنوبية السبت فى السابعة مساء، قبل أن يختتم الدور الأول الأثنين أمام فرنسا فى الثانية ظهرا .

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وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

ويشارك المنتخب الوطنى للشباب فى مونديال اسبانيا بصفته بطلا لكأس الأمم الأفريقية على حساب المنتخب التونسى، و يرأس بعثة مصر فى هذه البطولة مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة اليد