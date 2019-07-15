شكرا لقرائتكم خبر عن صور .."عريس" الإنتاج الحربي ينتظم فى فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود حمادة لاعب الإنتاج الحربي علي الانتظام في فترة إعداد ناديه استعدادا للموسم الجديد بعد انتهاء الأجازة التي حصل عليها بسبب زفافه.

ومن المقررأن ينهي الانتاج الحربي خلال الساعات القليلة المقبلة ملف شراء محمود حمادة نهائيا وتحويل إعارته من المقاصة لبيع نهائي عن طريق تسديد 500 ألف جنيه في خزينة الجبلاية كما ينص العقد .

وكان محمود حمادة قد رفض الانتظام في معسكر إعداد المقاصة مؤكدا ترحبيه بالبقاء مع الإنتاج الحربي.

ورحل عن صفوف الانتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير وتمسك الجهاز الفنى باستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق.

وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى خلال الميركاتو الصيفى الحالى ، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا.

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وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

محمود حمادة ينتظم فى تدريبات الانتاج الحربى



تدريبات الانتاج