شكرا لقرائتكم خبر عن جنش ينشر صورة مع محمد صلاح ويعلق: "فخر العرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادى الزمالك، صوراً عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، جمعته بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب الفراعنة، وعلق حارس العرين الأبيض "فخر العرب".

ويمتثل جنش لفترة راحة بعد عودته من ألمانيا عقب إجرائه عملية جراحية بعد الإصابة التى تعرض لها بقطع فى وتر أكيلس فى تدريبات الفراعنة خلال على استاد الكلية الحربية قبل مواجهة أوغندا فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2019، التى فاز بها المنتخب الوطنى بهدفين دون رد، قبل أن يودع الفراعنة منافسات البطولة بالهزيمة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ16 للبطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر حاليا.

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ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الجونة ضمن مؤجلات الدوري العام، في المباراة المقرر اقامتها خلال 21 يوليو الجاري، وذلك بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر.



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