رياضة | أبرزهم شوبير.. 'تايم سبورت' تتعاقد مع كبار المحللين الرياضيين والنجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزهم شوبير.. 'تايم سبورت' تتعاقد مع كبار المحللين الرياضيين والنجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن استمرار قناة تايم سبورت في بثها، وذلك بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أنه سيتم من خلالها نقل بطولة الدوري العام وكأس مصر وبطولات عالمية، بالإضافة إلى نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، والتي تشارك فيها الفرق المصرية.

وقال "زين" في بيان له، إن ما تم إنفاقه على القناة بلغ نحو 300 مليون جنيه، لافتًا إلى أنها ستضم خلال الفترة المقبلة أفضل المحللين والمعلقين والمعدين، وستكون هناك خطة جديدة بعد انتهاء البطولة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في تغطية البطولة الإفريقية بشكل متميز؛ حيث تعاقدت مع نخبة من النجوم لتحليل المباريات عبر شاشتها منهم: "صامويل إيتو، ديديه دروجبا، لويس فيجو، حسن شحاتة، طه إسماعيل"، بالإضافة إلى كوكبة من نجوم التقديم، منهم شوبير وسيف زاهر مع نجوم التعليق الرياضي.