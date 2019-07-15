رياضة | الأهلي يحسم الجدل حول رحيل دي سوزا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم الجدل حول رحيل دي سوزا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد بامعوضة، المدير التنفيذي للنادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين، عن حقيقة رحيل البرازيلي جوزيف دي سوزا؛ لاعب وسط الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال بامعوضة، خلال تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "كل ما أثير ليس له أي أساس من الصحة، ولم نعرض أو نفكر في بيع دي سوزا، استغربت مما تردد خلال الساعات الماضية".

وتابع: "دي سوزا مستمر معنا، ومضى من عقده في الراقي موسم واحد ويتبقى اثنان، وهو يستعد حاليًا مع الفريق في معسكر خارجي بالنمسا".

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وتسود الخلافات بين ناديي الأهلي وفنربخشه حول المبلغ المتبقي من قيمة الصفقة، إلا أنها اتفقا مؤخرًا على طريق لدفع الدفعات المتبقية.

والجدير بالذكر أن اللاعب كان قد غادر الرياض من قبل في إبريل الماضي، لعدم سداد النادي السعودي باقي قيمة الصفقة للنادي التركي، قبل أن يعلن الأهلي أنه قام بسداد المستحقات.

وكان دي سوزا انضم إلى الراقي في صيف عام 2018، قادمًا من فنربخشه التركي، ولا يزال عقده مستمرًا حتى صيف 2021.