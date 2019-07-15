رياضة | بن شريفيه : سنقاتل على المركز الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بن شريفيه : سنقاتل على المركز الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال معز بن شريفيه حارس مرمى تونس ان الكل كان يتمنى ان نتخطى منتخب السنغال ونصعد للنهائى.

وتابع ان المنافس يضم لاعبين اقوياء متميزين ويستحق ان يصل الى نهائى البطوله.

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