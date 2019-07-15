رياضة | عاجل.. الزمالك يتحرك من جديد لضم نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يتحرك من جديد لضم نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد مسئولو نادي الزمالك المفاوضات مع أحمد أيمن منصور لاعب فريق بيراميدز للحصول على خدماته خلال الموسم المقبل بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع ناديه وانضمامه إلى المنتخب الوطني في بطولة أمم افريقيا 2019 على حساب العديد من عناصر الخبرة واللاعبين المهمين في مركزه بالدوري المصري وعلى رأسهم عبدالله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك.

الزمالك أجرى اتصالات مع اللاعب ووالده أيمن منصور نجم الزمالك السابق لجس نبضه ومعرفة موقفه من العودة مرة أخرى إلى الزمالك بإعتباره أحد ناشئي القلعة البيضاء ولاقى الأمر ترحيبًا من جانب أحمد أيمن منصور الذي طلب من إدارة الأبيض بالعودة إلى مسئولي بيراميدز والتفاوض معهم على الأمور المالية وسط استمرار تعاقده معهم وعدم أحقيته في التوقيع لأي ناد حاليًا بدون الرجوع لهم.

الزمالك دخل في مفاوضات مباشرة مع مسئولي بيراميدز والتعرف على مطالبهم المالية مقابل التفريط في اللاعب وفتح الباب حول إجراء صفقة كبيرة بين الطرفين وسط رغبة الزمالك في ضم أكثر من لاعب بين صفوف بيراميدز ومنهم عمر جابر ونبيل عماد دونجا وإمكانية إجراء مقايضة بين الطرفين ورحيل بعض لاعبي الزمالك إلى بيراميدز وسط تواجد ما يقرب من 15 لاعبًا ضمن قائمة الإعارة بخلاف اللاعبين المرشحين للرحيل عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

تمسك الزمالك بضم أحمد أيمن منصور وسط إجادته في أكثر من مركز سواء الجبهة اليسرى أو خط الدفاع بالإضافة إلى وسط الملعب وهو ما يجعله لاعب مهم للغاية للفريق الأبيض الذي يحتاج بشدة للتدعيم في الجبهة اليسرى لعدم وجود بديل لعبدالله جمعة وتراجع مستوى بهاء مجدي وعدم القناعة به بصورة كبيرة والرغبة في ضم ظهير أيسر جديد يمتلك خبرات وهو ما جعل الأولوية لديهم حاليًا في جلب نجل أيمن منصور.