أسطورة الركلات الحرة سينيسا ميهايلوفيتش يعلن إصابته بالسرطان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم الصربي سينيسا ميهايلوفيتش، المدير الفني الحالي لفريق بولونيا الإيطالي لكرة القدم، عن إصابته بمرض سرطان الدم (لوكيميا)، ومن المقرر أن يخوض مرحلة علاج، مع مواصلة تدريبه للفريق الذي يبدأ تحضيرات الموسم الجديد غدا.

المدرب الصربي قال في مؤتمر صحفي: عندما تبلغت بالأمر، كانت صدمة فعلية، بكيت لأيام، أرى شريط حياتي يمر أمام عيني.. سأواجه الأمر (المرض)، سأنظر في عينيه كما فعلت دائما في حياتي، لا أطيق صبرا للذهاب إلى المستشفى وبدء القتال (العلاج).

ميهايلوفيتش أضاف، للأسف لم أحصل على شيء بسهولة في حياتي، توجب علي القتال من أجل كل شيء سأقاتل ضد هذا الأمر أيضا.

طبيب الفريق جاني ناني كشف أن المدرب الصربي، البالغ من العمر 50 عاما، يعاني من “لوكيميا حادة”، لكن فرصه بالشفاء من السرطان لا بأس بها، وأنه سيكون قادرا على مواصلة أداء مهامه على رأس الإدارة الفنية.

Advertisements

وأضاف، قبل 20 عاما لربما لم نكن لنتحدث عن مواجهة هذا المرض، لكن حاليا مع المعرفة (الطبية) يمكننا حتى أن نتحدث عن مستقبل مشرق لمدرب قادر على مواصلة مهامه، هذا مرض يمكن التغلب عليه.

ميهايلوفيتش تربطه علاقة وثيقة بإيطاليا التي انتقل إليها عام 1992، ملتحقا بفريق روما من فريق رد ستار بلغراد.. لكن اسمه لمع مع القطب الثاني للعاصمة، لاتسيو، حيث أمضى 6 أعوام أحرز خلالها ألقابا عدة منها الدوري الإيطالي مرة، والكأس المحلية مرتين.

ويعد الدولي الصربي السابق من أبرز مسددي الركلات الحرة في التاريخ الحديث للعبة، وهو يتشارك مع أندريا بيرلو، في الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة من هذه التسديدات في الدوري الإيطالي 28.

وأثارت الأنباء عن ميهايلوفيتش موجة تضامن معه في إيطاليا، لاسيما من قبل ناديه السابق لاتسيو الذي كتب عبر حسابه على “تويتر”، لقد فزنا بالكثير معا، وسنكون معك أيضا في هذه المعركة.. أما نادي إنتر ميلانو فكتب أيضا عبر تويتر متوجها إلى اللاعب الذي اعتزل كرة القدم عام 2006 “نتمنى لك القوة، سينيسا. الجميع في إنتر إلى جانبك في المعركة التي تنتظرك”.