أبرزهم ميسي وصلاح.. نجوم يصدمون محبيهم بصورهم عبر «FaceApp».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي صور لأشخاص عاديين ومشهورين، تظهرهم في عمر أكبر، وذلك بوضع الصورة عبر أحد التطبيقات يطلق عليه “FaceApp”.

وتظهر بين الحين والآخر تطبيقات تحدث ضجة عبر “السوشيال ميديا”، فترى الصور والفيديوهات تغزو مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة تصبح مزعجة أحيانا، وآخرها تطبيق “فيس آب”، يحول ملامح الوجه إلى هيئة شابة أو متقدمة في العمر.

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عدد من نجوم كرة القدم العالميين نشروا صورهم بعد استخدام التطبيق، حيث أظهرهم في مرحلة متقدمة من العمر، منهم النجم المصري محمد صلاح وليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، ونيمار دا سيلفا، وسيرجيو راموس، ولوكا مودريتش.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” تشير البيانات إلى أن ما يقارب 700 ألف شخص يقومون يوميا بتحميل التطبيق الذي يعتمد على خاصية الذكاء الصناعي، ثم يقدم هيئة متخيلة لما يمكن أن يصبح عليه وجه الإنسان، في مرحلة لاحقة من العمر أو يعيده إلى هيئة الشباب.

وأثيرت عدة مشاكل بشأن هذا التطبيق، حيث واجه اتهامات بالعنصرية وانتهاك الخصوصية، خاصة أن بإمكانه الانتقال إلى معرض الصور في الهاتف، وهو ما يبعث على القلق، حيث لا يعرف المستخدم ما سيفعله القائمون على المنصة بصوره مستقبلا.