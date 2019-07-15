شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن لاسارتي: أتمنى اكتشاف لاعبين بالأهلي مثل جريزمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فترة الإعداد التي يخوضها الفريق في إسبانيا حرجة جدًا.

وأضاف لاسارتي في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للأهلي عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نحاول تقليل الحمل التدريبي في الفترة الحالية حتى نخوض مباراتي المقاولون العرب والزمالك بجاهزية».

وأوضح: «عقب مباراتي الدوري أمامنا 20 يومًا سنحاول الاستعداد فيهم بشكل جيد للموسم الجديد».

وواصل: «مباراة صن داونز ببطولة أمم أفريقيا كانت الأصعب، وخضنا مباراة سيئة، ولكننا تعلمنا الدرس في المستقبل، وأضعنا 9 فرص أمام بيراميدز وخسرنا اللقاء».

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وتابع: «رمضان صبحي لاعب مهم، ولكنه مازال لاعب شاب، وعنده إمكانيات جيدة جدًا، ودائمًا أسمع مقارنته بمارداونا، وهما مختلفين تمامًا، وما زال أمامه الكثير حتى يصل له، وأنا عندي أمل كبير في تطوير مستواه في الفترة المقبلة».

وقال :«صالح جمعة خاض فترة سيئة في حياته، ولكنه تدرب في صمت، وأعد نفسه بدنيًا بطريقة جيدة، وأعتقد أن صالح ورمضان يستطيعان تقديم مستوى أفضل مع الأهلي».

وأضاف: «برشلونة يقدم جريزمان، وأنا كنت محظوظ باكتشاف اللاعب، وأتمنى ترك قاعدة للأهلي تضم لاعبين جدد مثله».

وأوضح: «هناك فرق كبير بين الدوري وبطولة أفريقيا، ويجب أن نتعلم أن نلعب بشكل جيد خارج أرضنا وسنصل له بالتأكيد وأعتقد أن الفريق سيكون أفضل في الموسم الجديد».

واختتم حديثه قائلا: «أتمنى التتويج بالدوري وبطولة إفريقيا، وترك قاعدة للأهلي من اللاعبين الشباب وأن يكون الجمهور سعيد بالفريق، وعندنا فكرة عامة للمستقبل ولكن هدفنا الحالي هو التتويج بالدوري».