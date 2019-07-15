شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير يوضح موقفه من انضمام محمد عواد للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف سعفان الصغير، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي المصري، عن موقفه من رحيل محمد عواد، حارس مرمى الفريق إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سعفان الصغير، في تصريحات تليفزيونية، الإثنين: «لا أعلم إذا كان نادي الزمالك تقدم بعرض رسمي لضم عواد من عدمه، فهذه الأمور بين المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي ومرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك».

وأضاف: «ليس لدي مانع في بيع عواد، الإسماعيلي لن يقف على حارس مرمى، خاصة أننا نمتلك حراس مرمى متميزين، وهما محمد فوزي ومحمد مجدي، والثنائي ظهرا بمستوى متميز في الموسم الماضي بشهادة خبراء الكرة المصرية على رأسهم فاروق جعفر وعلاء ميهوب».