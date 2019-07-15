شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون العرب: انتقال أحمد على إلى بيراميدز قرصنه وليس تعاقد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، إن تعاقد نادي بيراميدز، مع مهاجم فريقه أحمد على يعد قرصنه دون تفاوض.

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وأضاف رئيس المقاولون في تصريحات تليفزيونية، الإثنين: «انتقال أحمد على، لاعب فريقي إلى بيراميدز قرصنة وليس تعاقدا، إلى متى سنصمت على أسلوب بيراميدز في قرصنة اللاعبين، ومنحهم شروط جزائية يدفعونها لأنديتهم، دون التفاوض مع الإدارات».

وأضاف: «ما يفعله بيراميدز يعد احتقارا للأندية الأخرى، وكان يجب التواصل مع إدارة المقاولون قبل التعاقد مع أحمد على، فوجئنا بتعاقد بيراميدز مع أحمد على، من خلال الأخبار التي تداولتها الصحف، بعد تسديد اللاعب الشرط لخزينة النادي».

وأوضح: «نادي بيراميدز تفاوض مع المقاولون العرب، بشكل احترافي من قبل، حينما تعاقد مع محمد فاروق، وهو ما لم يحدث في حالة أحمد على الذي لا أعفيه من مسؤولية الانتقال بشكل غير احترافي إلى بيراميدز».