شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي: حسن شحاتة الأفضل لمنتخب مصر لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه توقع منذ بداية بطولة أمم أفريقيا تأهل المنتخب الجزائري إلى المباراة النهائية.

وأضاف «فتحي»، اللاعب السابق بالمنتخب المصري في تصريحات تليفزيونية، الإثنين: «من أول مباراة للجزائر في البطولة توقعت وصولهم للنهائي، والفريق يضم لاعبين على مستوي عالي ويحترمون المدرب بشكل كبير».

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ورفض أحمد فتحي التعليق على اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه يحترم وجهة نظر الجهاز الفني ويرفض الخوض في تلك الأحاديث.

وتابع: «حصلت على 4 بطولات مع منتخب مصر 3 أمم إفريقيا وبطولة مع منتخب الشباب، وجميعهم مع حسن شحاتة، وهو الأفضل لتولي قيادة المنتخب في الفترة المقبلة».

وأضاف: «حسن شحاتة يعرف كيفية التعامل مع اللاعبين، ويجيد التعامل معهم نفسياً ويحببنا في الانضمام للمعسكرات، وهو الأفضل لقيادة المنتخب المصري في الفترة المقبلة».